Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası'na Hazır

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası'na Doğru

Türkiye Hentbol Federasyonu, yarın İzmir'de düzenleyeceği HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası final maçları için geri sayım başladı. Federasyon Başkanı Mesut Çebi, final öncesinde basın toplantısı düzenleyerek organizasyon hakkında bilgiler verdi.

Final Maçları Aynı Gün

Çebi, bu yıl ilk kez kadın ve erkeklerdeki final karşılaşmalarının aynı gün düzenleneceğine dikkat çekerek, bu organizasyonun hentbol sporunun gelişimi adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Tesis İhtiyacı ve Organizasyon Kalitesi

Toplantıda konuşan Çebi, Türkiye genelinde hentbol için tesis ihtiyacının büyük önem taşıdığını dile getirdi. "Saha ölçülerimiz diğer branşlardan daha büyük. Bu nedenle tesis yatırımları şart. İstanbul'da inşa edilen tesis, hentbol için bir mihenk taşı olacak. İzmir'e de tesis yapma niyetindeyiz," dedi.

Takımların Final İhtirası

Ortahisar Belediyespor'un başantrenörü Sedat Yavuz ve takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kupayı Trabzon'a götürme hedeflerini vurguladılar.

Erkeklerde mücadele edecek Beykoz Belediyespor başantrenörü Mesut Ilgın ve kaptan Burak Turan, Beşiktaş ile oynadıkları keyifli maçlardan bahsederek, finalde zafer kazanmayı amaçladıklarını aktardılar.

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino ise bu sezon sadece bir beraberlik aldıkları Beykoz’u takımlar bakımından hak eden iki ekip olarak değerlendirdi.

Final Maçlarının Detayları

Kadınlarda, Ortahisar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasındaki final mücadelesi yarın saat 15.00'te, Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Erkekler final karşılaşması ise aynı salonda saat 18.30'da oynanacak.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda İzmir'de yarın yapılacak final maçları öncesi Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, takımların başantrenörleri ve kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda İzmir'de yarın yapılacak final maçları öncesi Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, takımların başantrenörleri ve kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.