Hentbol Kadınlar Süper Kupa Maçı Öncesi Kaptanlardan Açıklamalar

Hentbol Kadınlar Süper Kupa Heyecanı Başlıyor

Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında yarın yapılacak Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı öncesi kaptanların açıklamaları dikkat çekti.

Yeliz Özel: "Kupayı Evimize Götürmek İstiyoruz"

Armada Praxis Yalıkavak'ın kaptanı Yeliz Özel, basın toplantısında geçen yılın finalisti ile yine karşılaşacaklarını belirterek, "Son şampiyonluk serisini Yenimahalle ile oynadık. Zorlu geçen maçlar sonucunda şampiyon olduk. Her zaman ciddiye aldığımız, iyi hentbol oynayan bir takımla tekrar karşılaşacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kupayı evimize götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rekabetin Artacağını Düşünüyor

Yeliz, bu sezon için rekabetin daha da artacağını düşündüğünü ifade etti. "Geçen sene güçlü 5 takım vardı. Bu sene ise daha fazla takımın iddialı olduğuna inanıyorum. Bizim hedefimiz her zaman 3 kupa" şeklinde ekledi.

Demet Sonkaya: "Sahada Olmanın Heyecanını Yaşıyoruz"

Yenimahalle Belediyespor kaptanı Demet Sonkaya ise yeni sezonun heyecanını vurguladı. "Geçen sezon takım olarak çok iyi işler yaptık. Yarınki maçın, geçen seneki mücadelenin meyvesi olmasını umuyorum. Genç ve dinamik bir kadroyla sahada olacağız" dedi.

Türk Hentbolunun Geleceği Üzerine Düşünceler

Demet, Türk sporcuların yurtdışına transferinin milli takıma olumlu yansıyacağını düşündüğünü belirtti ve şunları söyledi: "Bu, milli takım ve Türk hentbolu için gurur verici. Umarım başka arkadaşlarımız da daha güzel takımlara transfer olurlar. Farklı deneyimlerin milli takımımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Tüm hentbol severler, yarın saat 19.00'da Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşecek bu heyecan verici karşılaşmayı merakla bekliyor.