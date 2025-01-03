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Hentbol Kadınlar Süper Lig 10. Hafta Maç Programı Açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta maç programı belli oldu. İlk karşılaşma yarın başlayacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:11
Hentbol Kadınlar Süper Lig 10. Hafta Maç Programı Açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. Hafta Başlıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Lig 10. haftası, yarın tek bir maçla start alacak.

Yarınki Maç

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

5 Ocak Pazar Maçları

16.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Adasokağı - Ortahisar Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

18.00 Yenimahalle Belediyespor - Kırşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

6 Ocak Pazartesi Maçı

17.00 Görele Belediyespor - Anadolu Üniversitesi (13 Şubat)

Maçların heyecanı ve rekabeti ile Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, spor severler için unutulmaz anlara sahne olacak.

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