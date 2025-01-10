Hentbol Kadınlar Süper Lig: 11. Hafta Maç Programı Açıklandı

Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası, 2 maçla 12 Ocak'ta başlıyor. Zorlu karşılaşmalar için geri sayım başladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:15
Hentbol Kadınlar Süper Lig: 11. Hafta Maç Programı Açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig: 11. Hafta Maç Programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig, 11. hafta maçları ile heyecan dolu bir mücadeleye daha ev sahipliği yapacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, ligdeki karşılaşmalar yarın başlayacak.

1. Gün Programı

İlk gün, 16.00'da Üsküdar Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşması Çamlıca'da oynanacak. Ardından, 17.00'da Anadolu Üniversitesi ve Adasokağı takımları Porsuk sahasında mücadele edecek.

Pazar Günkü Karşılaşmalar

12 Ocak Pazar günü, sporseverler için zorlu maçlar bekleniyor. Müsabakalara 14.00'da Ortahisar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor ve Kırşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak karşılaşmalarıyla start verilecek. Son olarak, 17.00'da Bursa Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor ile Üçevler sahasında karşı karşıya gelecek.

Hentbolseverleri, bu heyecan verici maçları kaçırmamaları için davet ediyoruz!

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