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Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. Haftası Tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. haftasında sonuçlar belli oldu. Bursa'nın maçında beraberlik yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:38
Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. Haftası Tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. Hafta Sonuçlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 5. hafta, bugün oynanan tek maç ile sona erdi. Son karşılaşmada, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak takımları 28-28'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ligdeki Maç Sonuçları

5. haftada yapılan diğer maçların sonuçları ise şu şekildedir:

  • Adasokağı - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 40-38
  • Görele Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor: 37-29
  • Ortahisar Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 32-27
  • Anadolu Üniversitesi - Üsküdar Belediyespor: 34-43

Hentbolseverlerin merakla beklediği bu haftalık mücadelelerdeki performans oldukça dikkat çekici oldu. Ligin heyecanı, önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

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