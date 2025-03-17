Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Normal Sezon Sona Erdi: Play-off Süreci Başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Normal Sezonun Sonu

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon sona erdi ve takımlar, play-off aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Normal sezonun son haftasında 18. haftada oynanan maçların sonuçları şu şekilde gelişti:

Üsküdar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor: 37-29

Anadolu Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 30-35

Kırşehir Belediyespor - Adasokağı: 30-39

Armada Praxis Yalıkavakspor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-27

Ortahisar Belediyespor - Görele Belediyespor: 34-26

Play-off Süreci Başlıyor

2024-2025 sezonuna ait statüye göre, normal lig sezonunu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off müsabakaları oynayacak. Normal sezonu 35 puanla lider tamamlayan Armada Praxis Yalıkavakspor, 31 puanla ikinci Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 puanla üçüncü Adasokağı ve 21 puanla dördüncü Ortahisar Belediyespor, "şampiyonluk etabı" için mücadele edecek.

Sezonu 5 ile 8. sırada tamamlayan Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor ise "play-off sıralama etabı" oynayacak. Ayrıca, bu sezon tarihinde ilk kez Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Kırşehir Belediyespor, son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü.