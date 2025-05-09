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Hentbol Kadınlar Süper Lig: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle'yi 36-33 Yendi

İzmir, Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off'unda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle'yi 36-33 yenerek durumu 1-1 yaptı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 19:30
Hentbol Kadınlar Süper Lig: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle'yi 36-33 Yendi

Hentbolda Play-off Heyecanı Devam Ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off'unda 7-8 etabında heyecan dolu bir mücadele gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İzmir'deki Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, İzmir temsilcisi sahadan 36-33'lük bir galibiyetle ayrıldı.

İlk Yarının Dominasyonu

Karşılaşmanın ilk yarısını 20-10 gibi güçlü bir skorla önde tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, galibiyetiyle seride durumu 1-1’e getirdi. Bu sonuç, iki takım arasındaki zorlu rekabetin sürdüğünü gösterdi.

Sonuçlar ve Ligi Tamamlayanlar

Artık gözler, serinin üçüncü karşılaşmasına çevrildi. Bu karşılaşmayı kazanan ekip, ligi 7. sırada tamamlayacak ve önemli bir avantaj elde edecek. Hentbolseverler, bu kritik maçı dört gözle bekliyor.

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 7-8 etabı ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile...

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 7-8 etabı ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Yenimahalle Belediyespor'dan Öykü Doğa Harmancı (17), rakipleriyle mücadele etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 7-8 etabı ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile...

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 7-8 etabı ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Yenimahalle Belediyespor'dan Öykü Doğa Harmancı (17), rakipleriyle mücadele etti.

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