Hentbol Süper Lig 4. Hafta Sonuçları Açıklandı

Hentbol Süper Lig'de 4. Hafta Maçları Tamamlandı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında, bugün 3 maç gerçekleştirildi. Heyecan dolu karşılaşmaların sonuçları, lig sıralamasını etkileyecek önemli sonuçlar doğurdu.
Karşılaşma Sonuçları
- Güneysu - Mihalıççık Belediyespor: 32-29
- Konya Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 29-44
- İzmir Büyükşehir Belediyespor - Beykoz Belediyespor: 28-34
Bugünkü maçlar, takımların performansını gözler önüne serdi ve ligdeki rekabeti daha da artırdı.