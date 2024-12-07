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Hentbol Süper Lig'de Beşiktaş Farklı Galibiyetle Devam Ediyor

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig 13. haftasında Spor Toto'yu 44-28 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:45
Hentbol Süper Lig'de Beşiktaş Farklı Galibiyetle Devam Ediyor

Beşiktaş'tan Farklı Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Spor Toto'yu 44-28 gibi net bir skorla yenmeyi başardı. Maç, Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısını 22-16 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek sahadan 44-28 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte, Beşiktaş bu sezon 11. galibiyetini elde etti ve namağlup liderliğini korumaya devam etti. Ayrıca, siyah-beyazlıların 1 beraberliği bulunuyor.

Spor Toto'nun Durumu

Spor Toto ise bu mağlubiyetle birlikte sezon boyunca 4. kez kaybetmiş oldu. Hentbolda bu tür sonuçlar, takımların moral motivasyonunu etkileyebilir.

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