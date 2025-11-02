Hentbol: Türkiye 35-19 Güney Kıbrıs Rum Kesimi — Avrupa Elemeleri'nde 2. Aşama

Hentbol: Türkiye 35-19 Güney Kıbrıs Rum Kesimi

2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Mücadele, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynandı. Milli takım karşılaşmanın ilk yarısını 22-10 önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü.

Karşılaşma sonunda Türkiye, rakibini net bir skorla mağlup ederek Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükseldi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında, Elazığ'daki Ahmet Aytar Spor Salonu'nda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni konuk etti. Bir pozisyonda, Türkiye Milli Takımı oyuncusu Ali Emre Babacan (ortada), rakipleriyle mücadele etti.