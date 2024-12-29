Hentbol Türkiye Kupası'nda Güneysuspor Farklı Galip

Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28 Yenerek Türkiye Kupası'nda İlerledi

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor ile karşılaştı. Güneysu Spor Salonu'nda gerçekleşen bu önemli eleme turu mücadelesinde Güneysuspor, rakibini 37-28'lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısını Güneysuspor 16-13 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Güneysuspor, maçı rahat bir şekilde kazanarak grup liderliğini elde etti. Bu galibiyetle birlikte, Güneysuspor sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise grup mücadelesinin lideri DEPSAŞ Enerji As oldu. Bu sonuçlarla birlikte takımlar arasında kıyasıya bir rekabet devam ederken, hep birlikte final mücadelesine hazırlanılması bekleniyor.

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor ile Rize Belediyespor Güneysu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güneyspor oyuncusu Tahir İlkbahar (solda) rakibiyle mücadele etti.

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor ile Rize Belediyespor Güneysu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güneyspor oyuncusu Tahir İlkbahar (solda) rakibiyle mücadele etti.