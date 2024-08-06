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Hentbolda Süper Kupa Heyecanı Ankara'da

Hentbol Süper Kupa maçları, 26-27 Ağustos tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:33
Hentbolda Süper Kupa Heyecanı Ankara'da

Hentbolda Süper Kupa Müsabakaları Başlıyor

Hentbolseverler için büyük bir heyecan kapıda! 26-27 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Süper Kupa karşılaşmaları, bu yıl da dikkatleri üzerine çekiyor.

Detaylar Açıklandı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa maçları, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İlk Maç Beşiktaş ile Spor Toto Arasında

26 Ağustos Pazartesi günü erkekler kategorisinde Beşiktaş ve Spor Toto karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati ise 19.00 olarak belirlendi.

Kadınlar Müsabakası da Heyecanla Bekleniyor

27 Ağustos Salı günü ise kadınlar Süper Kupa'da Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor mücadele edecek. Bu karşılaşmanın başlaması da 19.00 olacak.

Hentbol tutkunları, bu zorlu mücadelelerde şanslı takımlarını desteklemek için salonda yerlerini alacaklar!

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