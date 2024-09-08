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Hentbolda Süper Lig Maç Sonuçları: Erkekler ve Kadınlar Haftayı Nasıl Geçirdi?

Hentbol Süper Lig'inde 4 erkek ve 1 kadın maçında heyecan verici sonuçlar alındı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:08
Hentbolda Süper Lig Maç Sonuçları: Erkekler ve Kadınlar Haftayı Nasıl Geçirdi?

Hentbol Süper Lig Maç Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında toplam 4 maç oynanırken, Kadınlar Süper Lig'inin 2. haftası ise 1 karşılaşma ile tamamlandı.

Erkekler Süper Lig

Oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

  • Köyceğiz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor: 27-34
  • Güneysu - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-32
  • Konya Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor: 34-30
  • İzmir Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 22-42

Kadınlar Süper Lig

Kadınlar Süper Liginde ise oynanan tek maçın sonucu aşağıdaki gibidir:

  • İzmir Büyükşehir Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 31-31

Bu sonuçlar ile birlikte takımlar, ligdeki pozisyonlarını belirlemeye devam ediyor.

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