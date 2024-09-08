Hentbolda Süper Lig Maç Sonuçları: Erkekler ve Kadınlar Haftayı Nasıl Geçirdi?

Hentbol Süper Lig Maç Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında toplam 4 maç oynanırken, Kadınlar Süper Lig'inin 2. haftası ise 1 karşılaşma ile tamamlandı.

Erkekler Süper Lig

Oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Köyceğiz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor : 27-34

- : 27-34 Güneysu - Trabzon Büyükşehir Belediyespor : 33-32

- : 33-32 Konya Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor : 34-30

- : 34-30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 22-42

Kadınlar Süper Lig

Kadınlar Süper Liginde ise oynanan tek maçın sonucu aşağıdaki gibidir:

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 31-31

Bu sonuçlar ile birlikte takımlar, ligdeki pozisyonlarını belirlemeye devam ediyor.