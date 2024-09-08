Hentbolda Süper Lig Maç Sonuçları: Erkekler ve Kadınlar Haftayı Nasıl Geçirdi?

Hentbol Süper Lig Maç Sonuçları
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında toplam 4 maç oynanırken, Kadınlar Süper Lig'inin 2. haftası ise 1 karşılaşma ile tamamlandı.
Erkekler Süper Lig
Oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
- Köyceğiz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor: 27-34
- Güneysu - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-32
- Konya Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor: 34-30
- İzmir Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 22-42
Kadınlar Süper Lig
Kadınlar Süper Liginde ise oynanan tek maçın sonucu aşağıdaki gibidir:
- İzmir Büyükşehir Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 31-31
Bu sonuçlar ile birlikte takımlar, ligdeki pozisyonlarını belirlemeye devam ediyor.