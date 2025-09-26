Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur peşinde

Üsküdar, Ortahisar ve Armada Praxis Yalıkavak EHF kupalarında tur mücadelesi verecek; Bursa Büyükşehir ise 3. tura katılacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:54
Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur peşinde

Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur için sahaya çıkacak

Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk ekipleri, turlara kalma hedefiyle sahaya çıkıyor. Üsküdar Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda, Armada Praxis Yalıkavak ise EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Üsküdar Belediyespor - KPR Gminy Kobierzyce

Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Polonya temsilcisi KPR Gminy Kobierzyce ile eşleşti. Turun ilk maçı Polonya'da Kobierzyce Adam Wojcik Spor Salonu'nda yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Ekim Pazar günü İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak.

Ortahisar Belediyespor - Energa Start Elblag

Trabzon Ortahisar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Polonya ekibi Energa Start Elblag ile eşleşti. Yapılan anlaşma gereği her iki karşılaşma da Trabzon'da oynanacak. Turun ilk maçı yarın, rövanş maçı ise 29 Eylül Pazartesi günü Beşirli Spor Salonu'nda yapılacak.

Armada Praxis Yalıkavak - HH Elite

Armada Praxis Yalıkavak, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladığı Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni takiben EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi Danimarka'dan HH Elite oldu. İlk maç 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda, rövanş karşılaşması ise 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka Horsens Torstedhallen'de TSİ 17.00'de başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor 3. tura katılacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na 3. turdan dahil olacak. Kulübün 3. turdaki rakibi, 2. tur maçlarının tamamlanmasının ardından yapılacak kura ile belirlenecek.

Not: Tüm eşleşmeler ve maç tarihlerine ilişkin bilgiler Türkiye Hentbol Federasyonu açıklaması esas alınarak aktarılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray 7'de 7 ile Süper Lig'de En İyi Başlangıcını Yaptı
2
Uğurcan: Zor Maçtı, Galibiyet Sevindirdi — Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray
3
Pereira: 'Biz daha iyi oynadık' — Alanyaspor 0-1 Galatasaray
4
Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur peşinde
5
Okan Buruk: "7'de 7 ve 21 puan var, mutluluğunu yaşayamıyorum" — Galatasaray 1-0 Alanya
6
Antalyaspor Başkanı Perçin'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret
7
Milli Para Okçular Gwangju'da Finale Yükseldi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı