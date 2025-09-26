Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur peşinde

Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur için sahaya çıkacak

Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk ekipleri, turlara kalma hedefiyle sahaya çıkıyor. Üsküdar Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda, Armada Praxis Yalıkavak ise EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Üsküdar Belediyespor - KPR Gminy Kobierzyce

Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Polonya temsilcisi KPR Gminy Kobierzyce ile eşleşti. Turun ilk maçı Polonya'da Kobierzyce Adam Wojcik Spor Salonu'nda yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Ekim Pazar günü İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak.

Ortahisar Belediyespor - Energa Start Elblag

Trabzon Ortahisar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Polonya ekibi Energa Start Elblag ile eşleşti. Yapılan anlaşma gereği her iki karşılaşma da Trabzon'da oynanacak. Turun ilk maçı yarın, rövanş maçı ise 29 Eylül Pazartesi günü Beşirli Spor Salonu'nda yapılacak.

Armada Praxis Yalıkavak - HH Elite

Armada Praxis Yalıkavak, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladığı Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni takiben EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi Danimarka'dan HH Elite oldu. İlk maç 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda, rövanş karşılaşması ise 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka Horsens Torstedhallen'de TSİ 17.00'de başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor 3. tura katılacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na 3. turdan dahil olacak. Kulübün 3. turdaki rakibi, 2. tur maçlarının tamamlanmasının ardından yapılacak kura ile belirlenecek.

Not: Tüm eşleşmeler ve maç tarihlerine ilişkin bilgiler Türkiye Hentbol Federasyonu açıklaması esas alınarak aktarılmıştır.