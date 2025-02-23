Herkes İçin Yüzme Projesi Türkiye Finali Konya'da Gerçekleşti

Herkes İçin Yüzme Projesi, Türkiye finali Konya'da düzenlendi. 160 sporcu, 10 farklı yaş kategorisinde yüzme yarışlarına katıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:38
Herkes İçin Yüzme Projesi Türkiye Finali Konya'da Gerçekleşti

Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları Türkiye Finali

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları'nın Türkiye finali, Konya'da başarılı bir şekilde sona erdi. Bu önemli organizasyon, Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, ve gözlemci olarak Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya 160 Sporcu Katıldı

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda iki gün boyunca devam eden yarışmada, birçok ilden 160 sporcu, 10 farklı yaş kategorisinde ter döktü. Yarışlar, 9-75 yaş arası yüzücülerin sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve serbest stillerinde 30 dakikalık süre içinde mücadele etmesiyle gerçekleşti.

Kendi yaş kategorilerinde birinci olan sporcular, Azerbaycan'da düzenlenecek olan final müsabakalarında Türkiye'yi temsil etme fırsatını yakalayacaklar.

800'ün Üzerinde Sporcu Yer Aldı

Yarışların ilk etabı, İstanbul, Denizli, Mersin, Kayseri, Çorum, Giresun, Elazığ ve Şanlıurfa gibi illerden 800'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu organizasyon, genç yeteneklerin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları'nın Türkiye...

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları'nın Türkiye finali, Konya'da sona erdi. Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda iki gün süren organizasyonun Türkiye finali, birçok ilden 160 sporcunun 10 farklı yaş kategorisinde mücadelesiyle tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları'nın Türkiye...

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları'nın Türkiye finali, Konya'da sona erdi. Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda iki gün süren organizasyonun Türkiye finali, birçok ilden 160 sporcunun 10 farklı yaş kategorisinde mücadelesiyle tamamlandı.

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