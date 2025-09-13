Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 Yendi
Trendyol Süper Lig - 5. hafta mücadelesinde Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın Öne Çıkan Anları
47. dakikada Antalyaspor 2-0 öne geçti. Misafir takımın kazandığı köşe vuruşunu Safuri kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu Dzhikiya, yerden sert vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.
52. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen ev sahibi takımın atağında Coulibaly kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Julian'ın ayağından seken topla buluşan Holse, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.
Karşılaşmayı Hesap.com Antalyaspor 2-1 kazandı.