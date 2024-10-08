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Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:14
Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hidayet Türkoğlu, Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında Hidayet Türkoğlu'nu tekrar başkanlığa seçti. Türkoğlu, başkanlık için yarıştığı Efe Aydan'a karşı 165 oy kullanıldı; Türkoğlu 133 oy alırken Aydan 29 oyda kaldı. Üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Türkoğlu, 26 Ekim 2016'dan bu yana görev yapıyordu.

Teşekkür Konuşması

Seçim sonrası bir konuşma yapan Türkoğlu, "Camiamıza teşekkür ediyorum. Basketbol camiamızda daha fazla iletişim kurmalıyız. Bilgilerin yanlış yorumlanmasına izin vermemeliyiz. Samimiyet ve şeffaflıkla çalıştık. Beni ve ekibimi tekrar seçen herkese şükranlarımı sunuyorum," şeklinde ifade etti.

Yeni Yönetim Kurulu

Hidayet Türkoğlu'nun yeni yönetim kurulu asil listesinde önemli isimler yer alıyor:

  • Bilge Donuk: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı.
  • Harun Erdenay: Eski Türkiye sayı kralı ve A Milli Takım Menajeri.
  • Hüseyin Beşok: A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden biri.
  • Hüseyin Çağatay Özdoğru: Esas Holding'in CEO'su.
  • Mehmet Fatih Öztürk: Turizm hizmetleri sektöründe faaliyet göstermekte.
  • Mustafa Sarımermer: Sektörlerinde çeşitli görevler üstlenen bir iş insanı.
  • Rıza Selim Demir: Eski basketbolcu ve tekstil sektöründe iş yapıyor.
  • Serdar Karagöz: Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı.
  • Tolga Egemen: Çeşitli sektörlerdeki üst düzey yöneticilik görevlerine sahip.
  • Yılmaz Argüden: Yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir iş insanı.

Hidayet Türkoğlu'nun yönetim kurulu yedek listesindeki isimler arasında Emre Ballı, Gülşah Akkaya, Onur Atakay ve diğerleri de yer alıyor. Ancak, bu listeye ait bazı isimlerin görev kabul etmediği bildirildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu (sağda), kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu (sağda), kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu (sağda), kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu (sağda), kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu (sağda), kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu (sağda), kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu (sağda), kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu (sağda), kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı. Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Federasyon başkanlığına seçilen Türkoğlu konuşma yaptı.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı. Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Federasyon başkanlığına seçilen Türkoğlu konuşma yaptı.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı. Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Federasyon başkanlığına seçilen Türkoğlu konuşma yaptı.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık...

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı. Kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulunda yer alan isimlerle fotoğraf çektirdi.

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