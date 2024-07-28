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Hike and Fly Anatolia: Nevşehir Etabı Tamamlandı

Hike and Fly Anatolia, Nevşehir etabıyla Türkiye’de spor heyecanını artırdı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:51
Hike and Fly Anatolia: Nevşehir Etabı Tamamlandı

"Hike and Fly Anatolia" Yarışması Nevşehir Etabı Tamamlandı

Türkiye'de ilk kez gerçekleşen ve koşu ile yamaç paraşütünü birleştiren "Hike and Fly Anatolia" etkinliğinin ikinci etabı, Nevşehir'in göz alıcı doğal ortamında yapıldı.

Etkinliğe Uluslararası Katılım

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın organizasyonunu üstlendiği bu etkinlikte, 11 ülkeden 16 sporcu yer aldı. Yarışma, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir start ile başladı.

Rota ve Yarışma Süreci

Sporcular, belirlenen rotada yürüyüp Kızılçukur Vadisi üzerinden Bayrak Tepe'ye tırmandı. Buradan yamaç paraşütü ile havalanarak Göreme ve Çavuşin'e iniş yaptı. Sonrasında Uçhisar'a ulaşarak, Uçhisar Kalesi'nin çevresini dolaşıp yeniden Ortahisar’a ve son olarak Ürgüp'e gelerek ikinci etabı tamamladılar.

Birincinin Görüşleri

Bu etapta birinci olan Çek sporcu Stanislav Mayer, gazetecilere verdiği demeçte, "Kapadokya’da ilk defa yarışıyorum. Bu bölge harika bir coğrafyaya sahip. Paraşütle havalanarak bulut tabanına kadar çıkmayı başardım. Kapadokya’yı yeraltından, yürüyerek ve gökyüzünden görme fırsatını buldum. Burada çok şey var, herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim," şeklinde konuştu.

Önceki Etabın Kazananı

Dün düzenlenen Aksaray etabının birincisi ise Fransız sporcu Remi Bourdelle oldu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly...

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

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