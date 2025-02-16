Hilal Öztürk, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli judocu Hilal Öztürk, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda +78 kiloda gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:26
Hilal Öztürk, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli judocu Hilal Öztürk, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Grand Slam Turnuvası'nda gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hilal Öztürk, +78 kiloda mücadele ederek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hilal, çeyrek finalde Ukraynalı Khrystyna Homan'ı, yarı finalde ise Hırvat Helena Vukovic'i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise Japon judocu Ruri Takahashi ile karşılaşan Öztürk, bu mücadelede yenilerek gümüş madalya elde etti.

Hilal Öztürk'ün bu başarısı, Türk judo camiasında büyük bir sevinç yarattı ve gelecek turnuvalar için umut verici bir sonuç olarak kaydedildi.

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