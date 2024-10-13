Hobiden Başladı, Avrupa Şampiyonasında Madalya Kazandı

Asya Viyan Elinç'in Bocce Başarısı

16 yaşındaki milli sporcu Asya Viyan Elinç, Siirt'te hobi olarak başladığı bocce sporunda önemli başarılar elde etti.

İlk Adımlar ve Başarılar

Siirt Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencisi Asya Viyan, beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bocce takımına katıldı. “Hobi olsun” diyerek başladığı bu sporda, kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye Bocce Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Uluslararası Arenada Başarı

Bu yılın ocak ayında Mersin'de düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Asya Viyan, haziran ayında milli takıma seçildi. Ağustos ayında Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Raffa Şampiyonası'nda iki madalya kazandı.

Antrenman ve Hedefler

Asya Viyan Elinç, “Maçlara sıkı hazırlandım” diyerek antrenman sürecini özetledi. “Antalya'daki turnuvada altın madalya kazanmayı hedefliyorum” diyerek hedefine odaklandığını belirtti.

Destek ve Motivasyon

Asya, “Bana destek olan antrenörüm ve arkadaşlarım sayesinde kendimi geliştirdim” dedi. Hedefinin Avrupa'da şampiyon olup İstiklal Marşı'nı okuttuktan sonra kürsüde yer almak olduğunu ifade etti.

Mesut Eryeşil'in Yorumları

Antrenörü Mesut Eryeşil, Asya'nın yetenekli bir sporcu olduğunu ve başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, “Takımda onun gibi yetenekli sporcuları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.