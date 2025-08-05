Hojer: 'Göztepe Maçı Bizim İçin Ciddi Bir Mücadele Olacak'

Hafta Sonu Ciddi Bir Mücadele

Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncusu Casper Hojer, 10 Ağustos Pazar günü sahalarında oynanacak olan Göztepe maçının önemine değindi. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hojer, sezonun kendileri açısından büyük bir beklentiyle geçeceğini belirtti.

Güçlü Bir Takım Oluşturduk

Hojer, bu sezon hem kendisi hem de takım adına yüksek hedefler belirlediklerini ifade ederek, "Güçlü bir takım oluşturduk. Bunu pazar günü göreceksiniz. Ben çok farklı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Tecrübeli Oyuncuların Katkısı

Takımın, hem genç hem de tecrübeli oyuncularla güçlendiğini vurgulayan Hojer, "Özellikle katılan tecrübeli oyuncuların hepsi kendilerini kanıtlamış isimler. Antrenmanlarda bu enerji hemen kendini gösteriyor. Pazar günü daha güçlü bir takımla sahada olacağız." şeklinde konuştu.

Rakip Göztepe'nin Stratejisi

Hafta sonu karşılaşacakları Göztepe'nin de yeni oyuncularla güçlendiğinin altını çizen Hojer, “Onların dinamik oynama sistemleri var ve baskı kurmayı deneyecekler. Hızlı oyunculara karşı önlem almak zorundayız. Ancak son maçta gördüğümüz gibi, baskı altına girdiklerinde bizim etkili olabileceğimizi gösterdik.” dedi. Hojer, maçın kendileri için zorlu geçeceğini de sözlerine ekledi.

Lig Kalitesinin Artışı

Hojer, Süper Lig'in kalitesinin arttığını ifade ederek, "Yeni gelen oyuncularla seviye artmaya başladı. Çok önemli transferler ilgimizi çekiyor. Bu durum ligin kalitesini artırıyor ve tamamen oyuncu olarak bana büyük bir keyif veriyor. Bu oyuncularla oynamak beni motive ediyor." dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda, yeni transfer Modibo Sagnan da yer aldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda, yeni transfer Modibo Sagnan da yer aldı.