Hugo Ekitike: 'Galatasaray maçına hazırız — Çift veya tek forvet oynayabiliriz'

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere ekibi Liverpool'da Fransız santrfor Hugo Ekitike, takım olarak çok iyi oyunculara sahip olduklarını söyledi. Ekitike, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adaptasyon ve Isak yorumu

Ekitike, adaptasyon sürecini anlatarak: 'Şu ana kadar takıma iyi alıştım. Adaptasyon sürecim güzel geçti. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip bana çok destek oldu. Futbolda da sürekli ileriye gitmek lazım.'

Isak hakkında ise Ekitike'nin sözleri özetle: 'Isak'ın gelmesi bence iyi bir şey. Böyle büyük bir kulüpte sadece bir forvetin olması doğru olmazdı. Onun takımda olması bizim için iyi. Benim de hala öğrenecek çok şeyim var. Maçta kimin oynayacağını hoca karar verecek. Çok iyi oyunculara sahibiz. Çift forvet veya tek forvet oynayabiliriz. Ben, ikisine de uyum sağlayabilirim.'

Kırmızı kart ve özür

Southampton ile oynadıkları İngiltere Lig Kupası maçında gol attıktan sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ekitike, bu durumdan dolayı kendine çok kızdığını ve bütün takımdan da özür dilediğini söyledi.

Slot'un taktiği ve oyun özgürlüğü

Ekitike, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kendisine sahada özgürlük tanıdığını belirterek: 'Hoca, bana nerede duracağıma veya nasıl oynayacağıma dair net bir talimat vermedi. Takım arkadaşlarımla nasıl bağlantı kuracağımı ben belirliyorum. Hoca, bana oyun içinde özgürlük tanıyor.'

Neden Liverpool?

Transfer tercihine ilişkin Ekitike, 'Benim için en iyi tercih zaten Liverpool'du. Liverpool, son İngiltere Premier Lig şampiyonu. Çok iyi bir takım. Ayrıca tarihi anlamda da çok güçlüler. Liverpool, benim için de iyi bir tercih oldu.'

Şut ve performans

Şut isabet yüzdesiyle ilgili Ekitike, Eintracht Frankfurt döneminde formaya girdikten sonra daha çok şut çekmeye başladığını anlattı: 'Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Eintracht Frankfurt'ta ilk 11'de forma giymeye başladım... Sonrasında şut konusunda biraz daha tehlikeli olmaya karar verdim. Bu yüzden de daha fazla şut çekmeye başladım.'

Bu sezon Liverpool formasıyla 8 maçta 5 gol atmasına değinen 23 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istediğini ve Paris Saint-Germain'de gençken deneyim kazandığını söyledi. 'Yüzde yüzümü sahaya yansıtmak istiyorum.'

Galatasaray maçı değerlendirmesi

Ekitike, maçın zorlu geçeceğini vurgulayarak: 'UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig maçları farklıdır. Yarın Galatasaray'a karşı zorlu bir maç oynayacağız. Evimizden de uzak olacağız. Birbirimize adapte olmalıyız. Zaman içinde takım olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum.'

Paris Saint-Germain'de oynadığı dönemde önemli isimlerden çok şey öğrendiğini belirten genç futbolcu, 'Paris Saint-Germain'deki oyunculardan çok şey öğrendim. Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncularıyla oynadım. Şu anda Liverpool'dayım. Paris Saint-Germain'de öğrendiklerimle takımım için şimdi fark oluşturabilirim.'