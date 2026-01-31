Hull City, Toby Collyer'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Hull City, Manchester United'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 19:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 19:59
Hull City, Toby Collyer'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Hull City, Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekip Hull City, Manchester United forması giyen orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Transferin amacı ve arka plan

Hull City, İngiltere Championship'teki iddiasını sürdürmek ve orta sahasını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim, genç oyuncunun takıma katkı sağlamasını hedefliyor.

Collyer'in son performansı

22 yaşındaki Toby Collyer, bu sezon West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giydi. Collyer, söz konusu dönemde 12 maçta görev alırken 1 asistlik performans sergiledi.

ACUN ILICALI'NIN SAHİBİ OLDUĞU İNGİLİZ EKİBİ HULL CİTY, MANCHESTER UNİTED'IN ORTA SAHA OYUNCUSU...

ACUN ILICALI'NIN SAHİBİ OLDUĞU İNGİLİZ EKİBİ HULL CİTY, MANCHESTER UNİTED'IN ORTA SAHA OYUNCUSU TOBY COLLYER'I SEZON SONUNA KADAR KİRALADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hull City, Toby Collyer'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
2
SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Handüzü'nde: İlk Gün Sıralama Yarışları Tamam
3
Hüseyin Eroğlu: "Çorum şehri Süper Lig’i Sonuna Kadar Hak Ediyor"
4
Joao Pereira: 3 puanı çok istiyordum ama 1 puan bile alamadık
5
Rey Manaj, 555 Gün Sonra Sivas'ta: Sivasspor'a Coşkulu Karşılama
6
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u 3-1 Yendi
7
Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko 78-70 ile Aliağa Petkimspor'u Yendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları