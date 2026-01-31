Hull City, Toby Collyer'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Hull City, Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekip Hull City, Manchester United forması giyen orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Transferin amacı ve arka plan

Hull City, İngiltere Championship'teki iddiasını sürdürmek ve orta sahasını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim, genç oyuncunun takıma katkı sağlamasını hedefliyor.

Collyer'in son performansı

22 yaşındaki Toby Collyer, bu sezon West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giydi. Collyer, söz konusu dönemde 12 maçta görev alırken 1 asistlik performans sergiledi.

