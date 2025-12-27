DOLAR
Söğütspor, Beytepe Mete Spor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Söğütspor, BAL 5. Grup 12. haftasında yarın saat 14.00'te Söğüt İlçe Stadı'nda oynayacağı Beytepe Mete Spor maçı öncesi son antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:31
Maç Detayları

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor, yarın oynayacağı Beytepe Mete Spor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

12. haftada gerçekleşecek mücadele, yarın saat 14.00'te Söğüt İlçe Stadı'nda oynanacak. Her iki takımın da 15'er puanla çıktığı bu zorlu randevu ligde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Son Antrenman ve Moral

Söğütspor, maçın oynanacağı statta gerçekleştirdiği ter antrenmanı ile son hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-sarılı ekipte; son 4 haftada alınan 3 galibiyet sonrası morallerin yüksek olduğu gözlendi ve takım müsabakayı beklemeye geçti.

