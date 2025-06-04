Hülya Şenyurt, Türk Judo'suna Yeni Yetenekler Kazandırıyor

Hülya Şenyurt: Türk Judo'sunun Geleceği

1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak tarih yazan Hülya Şenyurt, şimdi yeni judocular yetiştirmeye devam ediyor. İlk Türk kadın sporcu olarak bu başarıya ulaşan Şenyurt, Türk judosunun geleceği için önemli adımlar atıyor.

Judo Eğitimi ve Federasyon Faaliyetleri

Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Hülya Şenyurt, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak da aktif görev alıyor. Antrenörlük ve federasyon yönetimindeki çalışmalarıyla, Türk judosuna katkı sağlama çabaları devam ediyor. ''Hayatımın her alanında judo var,'' diyen Şenyurt, eğitim verdiği gençlerin spora olan ilgisini artırmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Olimpiyat Hedefleri

Hülya Şenyurt, judo alanında kendisinden sonra olimpiyat madalyası kazanan bir sporcu olmadığını ifade ederek, “Asıl hedefimiz olimpiyatlarda bir madalya daha kazanmak. Tüm çalışmalarımız bu konu üzerine yoğunlaştı,” dedi. Şenyurt, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda yeni bir madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kadın Sporcuların Judo ile İlgisi Artıyor

Son yıllarda kadın sporcuların judoya ilgisinin arttığını vurgulayan Şenyurt, bu alanda birçok kıza örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor. “Yeni bir olimpiyat madalyası kazanılması hem Türk judosunu hem de ülkemizi çok gururlandırır,” diyen Şenyurt, tüm sporcuların bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük kürsüsüne çıkarak olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başaran Hülya Şenyurt, yeni judocular yetiştiriyor. Şenyurt, AA muhabirine açıklama yaptı.

1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük kürsüsüne çıkarak olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başaran Hülya Şenyurt, yeni judocular yetiştiriyor. Şenyurt, AA muhabirine açıklama yaptı.