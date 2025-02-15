Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde 500 Genç Yetiştirildi

Yeşeren Pehlivanlar: Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde yer alan Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi, 2000 yılında açıldığından beri güreş tutkusunu genç nesillere aktarıyor. Merkez, efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın adını taşıyarak her yıl yaklaşık 500 çocuğa eğitim verdi.

Akbaş'ın Mirası ve Başarıları

Dört dünya şampiyonluğu ve iki dünya kupası birinciliği gibi birçok önemli başarının sahibi olan merhum Hüseyin Akbaş, memleketi Çevreli'de güreş sporuna ilgi uyandırıyor. Merkezde eğitim gören 20 sporcu, antrenmana başlamadan önce her gün Akbaş'ın mezarını ziyaret ederek dua ediyor.

Başkan Soysal'dan Destek Mesajı

Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, beldenin pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek, "Güreş burada çok seviliyor ve kulübümüz gayet iyi gidiyor. Her zaman destek veriyoruz," dedi. Ayrıca, Akbaş'ın anıldığı törenlerin her yıl düzenlendiğini hatırlattı.

Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor

Merkezde yaklaşık 10 yıldır antrenörlük yapan Aziz Erdoğdu, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti. Erdoğdu, "Her yıl Türkiye genelindeki turnuvalarda dereceler alıyoruz. Son 10 yılda 30 sporcum çeşitli turnuvalarda şampiyon oldu," dedi.

Güreşçilerin Hedefleri

Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Yusuf Kiper, "Aziz hocamızla burada güzel antrenmanlar yapıyoruz. Hüseyin Akbaş gibi dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum," ifadelerini kullandı. Akbaş'ın akrabası Tahir Karaca da her yıl Akbaş'ın anılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde bulunan, efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın adının verildiği güreş eğitim merkezinde bugüne kadar 500 civarında güreşçi yetiştirildi. Dört dünya şampiyonluğu, iki dünya kupası birinciliği ile pek çok önemli başarısı bulunan efsane güreşçi merhum Hüseyin Akbaş'ın memleketinde çocuklar güreş sporuna ilgi gösteriyor.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde bulunan, efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın adının verildiği güreş eğitim merkezinde bugüne kadar 500 civarında güreşçi yetiştirildi. Dört dünya şampiyonluğu, iki dünya kupası birinciliği ile pek çok önemli başarısı bulunan efsane güreşçi merhum Hüseyin Akbaş'ın memleketinde çocuklar güreş sporuna ilgi gösteriyor.