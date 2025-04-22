Hüseyin Emir Cünedioğlu: Dünya Şampiyonluğu Hedefleyen Genç Cimnastikçi

Cimnastiğe 4 Yaşında Başlayan Hüseyin Emir Cünedioğlu'nun Hedefi Dünya Şampiyonluğu

15 yaşındaki milli cimnastikçi Hüseyin Emir Cünedioğlu, Okullar Arası Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda kazandığı ikincilikle adından söz ettirirken, önümüzdeki dönemde Gençler Dünya Şampiyonası’nda kürsünün en üst basamağını hedefliyor.

Annesinin yönlendirmesi sayesinde henüz 4 yaşında cimnastiğe başlayan Cünedioğlu, bu uğraşında tam 11 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde devam ederek Türkiye ve Balkan şampiyonlukları dahil, birçok uluslararası şampiyonada başarılı sonuçlar elde etti.

Hüseyin Emir, yoğun antrenman programı ile birçok bireysel başarıya imza atarken, artık dünya şampiyonluğunu hayaline eklemeyi planlıyor. Bu yıl gerçekleşen Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda milli takımla birincilik, bireyselde ise ikincilik elde etti. Şimdi ise yıl sonunda gerçekleşecek olan Gençler Dünya Şampiyonası’nda birincilik hedefliyor.

Cünedioğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, cimnastik sporuna olan tutkusu ve kazandığı başarıları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "On bir yıldır bu spora devam ediyorum ve en büyük hedefim her zaman zirveye ulaşmak. 2023 yılında katıldığım Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldum ve 2024 yılında Budapeşte Kupası'nda bireyselde ikinci oldum. Takım olarak 2025 Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda birinci olduk fakat bireyselde ikinci geldim. Şimdi hedefim, oraya gidip şampiyon olmak. Ülkemi en iyi şekilde gururlandırmak istiyorum."

Şampiyon Olmak İçin Hırslı İlerliyor

Milli takım antrenörü Baran Atay, Cünedioğlu'nu 11 yıldır çalıştırdığını ve onun cimnastiğe 4 yaşında temel eğitimlerle başladığını ifade etti. Atay, Hüseyin Emir’in kısa sürede kendini kanıtladığını belirterek, "Kendisini hızla geliştirdi ve 7 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. Milli takım macerası ise 11 yaşında başladı. 2023 yılında Balkan şampiyonu, 2024 yılında yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu ve 2025’te takım olarak dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda yine Gençler Dünya Şampiyonası olacak ve orada şampiyonluk hedefliyoruz," dedi.

Atay, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Okullar Arası Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda ikincilik elde eden 15 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Emir Cünedioğlu, Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Okullar Arası Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda ikincilik elde eden 15 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Emir Cünedioğlu, Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.