Hüseyin Eroğlu: 90. dakikada maçı kaybettik | Çaykur Rizespor 1-0

Hüseyin Eroğlu: "Futbol anlar oyunu. 90'ıncı dakikada maçı kaybediyorsun"

Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği — Trendyol Süper Lig 5. hafta

Trendyol Süper Lig'inin 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, karşılaşma sonrası üzgün olduğunu belirtti.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün berabere kalsalar da üzülecekleri bir maç olduğunu ifade etti. Oyuncularının maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Eroğlu, takımının derslerine iyi çalıştığını belirterek, "Baskıları kırarak rakibin geri koşmasını sağladık ve topun bizde kalmasını sağladık. Sadece pozisyon anlamında belki çok daha üretken olabilirdik. Bu da normal. Yeni aramıza katılan oyuncularımız var. Bahane anlamında söylemiyorum. Bilgi anlamında söylüyorum. Ön taraf ilk defa bugün birlikte oynadı. Orta sahada değişen oyuncularımız var, yetiştiremediğimiz transferler var. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı." dedi.

Maçın son anlarına dair değerlendirmesinde Eroğlu, "Maçın son dakikasında penaltı golünü atsak en azından berabere bitecekti." ifadesini kullandı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gaziantep maçında son dakika yaptırdığımız penaltıyla kaybetmiştik. Bugün de penaltı atamadan kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele ortaya koydu. Karşımıza geçen seneden kadrosu olan hem kadro genişliği hem derinliği olan bir takım vardı. Biz de gerçekten bugün iyi oyun ortaya koyduk ama futbol maalesef skor oyunu. Skor alman gerekiyor. En azından kaybetmemen gerekiyor. Biz de milli arada aslında iyi çalıştık dersimize ama sonuca yansıtamadık. Bugünden dersler çıkaracağız. Futbol anlar oyunu. 90'ıncı dakikada maçı kaybediyorsun. Biz kaybettik, üzgünüz. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Pes etmeyeceğiz ve daha çok çalışacağız ve çok başarılı olacağız. Takıma katılacak arkadaşlarla artık skorlar almaya başlayacağız."