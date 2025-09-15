Hüseyin Eroğlu: 90. dakikada maçı kaybettik | Çaykur Rizespor 1-0

Hüseyin Eroğlu, Çaykur Rizespor 1-0 yenilgisi sonrası 90. dakikada maçı kaybettiklerini, takımın mücadele ettiğini ve eksikleri olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:09
Hüseyin Eroğlu: 90. dakikada maçı kaybettik | Çaykur Rizespor 1-0

Hüseyin Eroğlu: "Futbol anlar oyunu. 90'ıncı dakikada maçı kaybediyorsun"

Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği — Trendyol Süper Lig 5. hafta

Trendyol Süper Lig'inin 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, karşılaşma sonrası üzgün olduğunu belirtti.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün berabere kalsalar da üzülecekleri bir maç olduğunu ifade etti. Oyuncularının maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Eroğlu, takımının derslerine iyi çalıştığını belirterek, "Baskıları kırarak rakibin geri koşmasını sağladık ve topun bizde kalmasını sağladık. Sadece pozisyon anlamında belki çok daha üretken olabilirdik. Bu da normal. Yeni aramıza katılan oyuncularımız var. Bahane anlamında söylemiyorum. Bilgi anlamında söylüyorum. Ön taraf ilk defa bugün birlikte oynadı. Orta sahada değişen oyuncularımız var, yetiştiremediğimiz transferler var. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı." dedi.

Maçın son anlarına dair değerlendirmesinde Eroğlu, "Maçın son dakikasında penaltı golünü atsak en azından berabere bitecekti." ifadesini kullandı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gaziantep maçında son dakika yaptırdığımız penaltıyla kaybetmiştik. Bugün de penaltı atamadan kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele ortaya koydu. Karşımıza geçen seneden kadrosu olan hem kadro genişliği hem derinliği olan bir takım vardı. Biz de gerçekten bugün iyi oyun ortaya koyduk ama futbol maalesef skor oyunu. Skor alman gerekiyor. En azından kaybetmemen gerekiyor. Biz de milli arada aslında iyi çalıştık dersimize ama sonuca yansıtamadık. Bugünden dersler çıkaracağız. Futbol anlar oyunu. 90'ıncı dakikada maçı kaybediyorsun. Biz kaybettik, üzgünüz. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Pes etmeyeceğiz ve daha çok çalışacağız ve çok başarılı olacağız. Takıma katılacak arkadaşlarla artık skorlar almaya başlayacağız."

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurumspor FK 1-1 Sakaryaspor: Özbalta "Minimum hatalar sezon sonunu belirler"
2
Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Duplantis 6,30 ile 14. dünya rekorunu kırdı
4
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğuna Kilitlendi
5
Antalyaspor, 20 Eylül'deki Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
WTT Feeder İstanbul: Sibel Altınkaya Gümüş Madalya Kazandı
7
Fenerbahçe, Ertuğrul Doğan Döneminde Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Durdurdu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü