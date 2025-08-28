Hüseyin Eroğlu: 'Gençlerbirliği Fenerbahçe Karşısında Başarılı Olacak'

Hazırlıklar Beştepe'de sürüyor

Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, rakibin gücüne dikkat çekerek, "Biz de en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kolay bir maç olmayacak bunun farkındayız, rakibimiz güçlü bir takım. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz var. Belli mevkilerdeki oyuncu tercihlerimizi farklı adamlarla kapatmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaybedilen maçlara ve kadro eksikliklerine dair değerlendirme

Ligde oynadıkları üç maçı kaybettiklerini hatırlatan Eroğlu, maçların detaylarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İstatistikler her zaman doğruyu söylemeyebilir, 3 maç da aslında kazanabileceğimiz maçlardı. Ligin ilk haftasındaki Samsunspor maçında birçok hakemin de 'Bu penaltı değil.' dediği pozisyonda penaltıdan gol yedik. Antalyaspor maçında yine hakemlerin 'penaltı' dediği pozisyonda penaltımız verilmedi."

Eroğlu, ön bölge transferlerinin önemine vurgu yaparak, "Kadromuza ön bölge transferi yapmamız gerekiyor. Elimizdeki kadroyla sahada güçlü oyun oynamaya çalışıyoruz. Özellikle Antalyaspor maçında kazanmaya yakın taraftık, oynadığımız futbol rakibe karşı üstündü, sadece değerlendiremedik. Gaziantep FK maçı ise iki takım için de zor bir maçtı. Son dakika bireysel bir hata sonucu penaltıdan gol yedik. Oyun anlamında kadromuza göre iyi oynadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer süreci ve hedefler

Transfer döneminin devam ettiğine dikkat çeken Eroğlu, "Yeni bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz, transfer tabii ki önemli. Ülkemizde en başta Galatasaray ve Fenerbahçe görünüyor. Onlara bile sorsanız transfer ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Biz hücum hattına en az 2 oyuncu katmak zorundayız. Bir de sakatlıklarla ilgili devam eden bir süreç var. Bu nedenle mevkisinde olmayan oyuncularla oynuyoruz. Milli takım arasından sonra transferlerin de gelmesiyle birlikte bizim için lig o zaman başlayacak." dedi.

Fenerbahçe maçına dair görüşlerini paylaşan Eroğlu, "Taraftarımızın önünde oynayacağız. Şu an ligde 3 tane sıfır puanlı, 4 tane bir puanlı, 3 tane de üç puanlı takım var. Kadrosu hazır olup puan alamayan takımlar da var. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Biz bu işte tabii ki başarılı olacağız. Oyun anlamda da taktiksel anlamda da elimizdeki kadrodan en iyisini elde etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, sakatlık ve yeni transferlerin takıma katılmasıyla performansın yükseleceğini belirterek, "Milli takım arasından sonra hem sakat oyuncuların katılmasıyla hem de yeni transferlerimizle bizim için lig yeniden başlayacaktır. Ligde 2 galibiyet aldıktan sonra yukarda oluyorsunuz, şu durumda bile bizim en az 3-4 puanımız olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftara çağrı ve takımın hedefi

Oyuncularına mücadeleleri için teşekkür eden Eroğlu, "İlk geldiğimde 'Buraya takımı şampiyon yapmaya geldik.' demiştim. Biz aynı yerdeyiz, biraz zamana ihtiyaç var. Arka arkaya alınacak galibiyetler bir anda takımı yukarı çıkaracaktır" diyerek taraftarlara destek çağrısında bulundu: "Bu hafta önemli bir maç var, onların desteğiyle kadromuzu tamamlayabiliriz. Son ana kadar desteklerini eksik etmesinler."

