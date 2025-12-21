Hüseyin Eroğlu: 'Hedefimiz sezon sonunda Süper Lig' — Çorum FK 2-0

Hüseyin Eroğlu: 'Hedefimiz sezon sonunda Süper Lig'

Çorum FK, Trendyol 1. Lig 18. haftasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazandıklarını hatırlatan Eroğlu, bu sonucun takımı yukarılara yaklaştırdığını vurguladı.

Eroğlu, karşılaşmayı değerlendirmesinde, 'Maç maçtan önce bizim için kritik bir hal almıştı, 3 puan bizim için yukarı tutunma, ilk için biz de varız demek konumunda bir maçtı. Maça iyi hazırlanmıştık, oyuncularla maçın her anını planladık' dedi ve rakibin bu maçta savunmada 5-4-1 dizilişiyle beklediğini belirtti.

Teknik adam, özellikle ilk yarıda çok üretken oynadıklarını ancak pozisyonları sonuca bağlamakta zorlandıklarını ifade etti: 'Topa sahip olduğumuz bölümlerde hücum opsiyonlarında çok başarılıydık. Sadece sonuçlandıramadık. Belki ilk yarı bir değil, çok farklı bir skor olabilirdi. Rakibe karşı üstün bir oyun sergiledik.' Ayrıca, 'Samsunspor'da birlikte şampiyon olduğum Szumski çok iyi oynadı, kendisini de tebrik ediyorum' sözleriyle oyuncusunu övdü.

Maçın ikinci yarısında da direkten dönen topların olduğunu ve sonrasında Yusuf'un getirdiği, sonradan oyuna giren Oğulcan'ın attığı golle skoru 2-0 yaptıklarını aktardı. Eroğlu, bu galibiyeti 'Önemli bir galibiyet' şeklinde nitelendirdi ve rakibin de güçlü oyunculara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Eksikliklerinin farkında olduklarını söyleyen Eroğlu, 'Yukarıya biraz daha yaklaştık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi sezon sonunda Süper Lig'de olmak. Bu doğrultuda maçın belli dakikalarını iyi oynuyoruz, bunu sonuca yansıtmak bazen istediğimiz gibi olmuyor. Ama iyi oynadığımız dakikaları arttırmak durumundayız' dedi.

Son olarak oyuncularını tebrik eden Eroğlu, tribünlere de teşekkür ederek 'Gelen taraftarlarımız da maçın sonuna kadar bizi destekledi, teşekkür ederim. Sakaryaspor'a da başarılılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

