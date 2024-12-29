Hüseyin Yücel: Beşiktaş için 86,8 Milyon Avro Gelir Sağlayacak Güç Birliği

Hüseyin Yücel, Beşiktaş İçin Hedeflerini Açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Hüseyin Yücel, "86,8 milyon avronun Beşiktaş'ın kasasına girmesi için güç birliği yaptım." dedi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede Yücel, bu güçlü tablonun birçok kişi için hayal olabileceğini, ancak kendisi için gerçek olduğunu belirtti.

Beşiktaş’ın Geleceği Herkesin Omuzlarında

Gelecekten umutlu olduğunu vurgulayan Yücel, "Beşiktaşımız'ın geleceği hepimizin omuzlarında." ifadesini kullandı. Seçim sürecinde sorulara yanıt vermekten kaçınmadığını söyleyen Yücel, "Uzatılan hiçbir mikrofonu geri çevirmedim; amacım her Beşiktaşlının sorusuna yanıt vermekti." diye konuştu.

Yücel'in Beşiktaş Sevgisi

Konuşmasında kendi Beşiktaşlılık hikayesini de paylaşan Yücel, "Ben babadan Beşiktaşlıyım. Beşiktaş sevdası dün başlamadı, bugün de bitmeyecek." ifadelerini kullandı. 3 Aralık 2023'teki kongreyle ilgili süreci anlatan Yücel, eleştirilerine maruz kaldığını, ancak bu durumu karşılık vermeden aştığını dile getirdi.

Başkanlık Yarışında Sert Eleştiriler

Başkanlık rakibi Serdal Adalı'yı eleştiren Yücel, "Sürekli sinirli, gergin, polemikten beslenen birine mi liderlik vermek istersiniz, yoksa Beşiktaş başkanlarını bir araya getirecek kadar cesaretli birine mi?" dedi. Yücel, "Ben koltuk sevdalısı değil, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde 'Son seçimim' demeyeceğim," diyerek hırsına yenik düşmeyeceğini vurguladı.

Ekonomik Çözüm Önerileri

Yücel, Beşiktaş'ın ekonomik sıkıntılarını aşmak için önemli projeler geliştirdiklerini belirtti. "Bir gelir ekosistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle düğmeye bastım," diyen Yücel, sponsor olan sektörler liderlerinin destek olduğunu açıkladı.

Özetle, Yücel, "Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Yarın çalışmaya başlayacağız ve önümüzdeki 3,5 sene durmadan Beşiktaşımıza hizmet edeceğiz," diyerek programını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Başkan adayı Hüseyin Yücel kongreye katılarak konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Başkan adayı Hüseyin Yücel kongreye katılarak konuşma yaptı.