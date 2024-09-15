Hüseyin Yücel'den Beşiktaş Taraftarlarına Müjdeli Haber!

Hüseyin Yücel, Beşiktaş Taraftarlarıyla Buluştu

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, memleketi Giresun'da taraftarlarla bir araya gelerek, Trabzonspor ile oynayacakları mücadele hakkında bilgiler verdi. Yücel, "Yarın akşam kazanmak için çıkacağız. Kesinlikle 3 puan hedefliyoruz. Centilmence bir maç olmasını diliyorum" dedi.

3 Puan İçin İddialıyız

Yücel, Beşiktaş'ın lige iyi başladığını belirterek, "Bu ivmenin bozulmasını istemiyoruz. Yarın akşam kesinlikle 3 puan hedefliyoruz. Fair-playin hakim olduğu bir maç olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu. Trabzonspor'un yönetimi ve başkanına da teşekkür eden Yücel, "İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur" dedi.

Transfer Dönemi Değerlendirmesi

Hüseyin Yücel, transfer dönemini de değerlendirerek, "Kulübümüze zarar vermeden yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Yaklaşık 35 oyuncuyu hem aldık hem gönderdik" diye konuştu. Yücel, oyuncu çıkartma süreçlerindeki zorluklara dikkat çekti.

Güzel Bir Kadro Kurduk

"Sürekli ilk 11'de oynayacak transferler yapmaya çalıştık" diyen Yücel, hocasına da övgülerde bulundu. "Karakterli futbolcular alalım şeklinde bir yaklaşımımız vardı ve bu noktada başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Deplasman Taraftar Yasağına Saygı

Yücel, alınan deplasman taraftar yasağını da değerlendirerek, "Devletimizin aldığı bir karar. Saygılıyız ve kurala uymak durumundayız. Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayaklarımız Yere Basarak İlerliyoruz

Son olarak, takım olarak temkinli davrandıklarını ifade eden Yücel, "Güzel bir kadro kurduk ancak ayaklarımız yere basa basa sağlam gitme niyetindeyiz" şeklinde konuştu. Trabzonspor maçının zorluğuna dikkat çekerek, "Çok kritik bir deplasman. Biz sonuna kadar mücadele edip ipi göğüslemek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağ 2), memleketi Giresun'da siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağ 2), memleketi Giresun'da siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağ 2), memleketi Giresun'da siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.