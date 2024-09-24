DOLAR
34,12 0,03%
EURO
38,08 -0,24%
ALTIN
2.905,24 -0,74%
BITCOIN
2.152.138,74 0,51%

İBB Spor Kulübü Fair Play Şeref Bayrağını Göndere Çekti

İBB Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden aldığı Fair Play Şeref Bayrağı'nı Cebeci Spor Kompleksi'nde göndere çekti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:06
İBB Spor Kulübü Fair Play Şeref Bayrağını Göndere Çekti

İBB Spor Kulübü Fair Play Ödülünü Aldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü'ne Fair Play Şeref Bayrağı ödülünü sundu. Tören, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Törene Katılanlar

Törende, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve kulüp sporcuları yer aldı. Erdoğan Arıpınar, ödülü kazanmayı başaran İBB, Fenerbahçe ve ENKA Spor Kulüpleri'ni kutladı.

Bir İlki Başarıyla Gerçekleştirdik

Arıpınar, İBB'nin Türkiye'de bu ödülü kazanan ilk belediye olduğunu belirterek, "Fair Play, bir insanın vicdanıyla hareket etmesidir. Bu manevi değerlere herkesin sahip çıkması önemlidir," şeklinde konuştu.

Başarılar ve Vizyon

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Fair Play'in bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti. "Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda kazandığımız madalyalar, kulübümüzü Türkiye'nin en başarılı üç spor kulübünden biri yapmıştır," dedi.

Sporun Geleceği İçin Sürdürülebilir Politikalar

Keleş, 2000 yılından beri olimpiyatlarda 6. kez yer aldıklarını vurgulayarak, "Fair Play, sadece sahada değil, hayatın her alanında önemli bir değer. Bu bayrak, kulübümüzün değerlerini simgeliyor," şeklinde konuştu.

Ödül İle Birlikte Gelen İlham

Törenin sonunda İBB Spor Kulübü’ne Fair Play Şeref Bayrağı diploması takdim edildi ve bayrak göndere çekildi. Bu bayrak, kulübün onurlu spor anlayışının bir sembolü olacak.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi Açıklandı
2
Boluspor, Manisa FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Hafta Maçları
4
Aladağlar Sky Trail 2024: Niğde'nin Zirvelerine Koşu
5
Jose Rodriguez Süper Lig ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
6
Osman Furkan, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Üçüncü Altın Madalya Peşinde

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu