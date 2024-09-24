İBB Spor Kulübü Fair Play Şeref Bayrağını Göndere Çekti

İBB Spor Kulübü Fair Play Ödülünü Aldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü'ne Fair Play Şeref Bayrağı ödülünü sundu. Tören, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Törene Katılanlar

Törende, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve kulüp sporcuları yer aldı. Erdoğan Arıpınar, ödülü kazanmayı başaran İBB, Fenerbahçe ve ENKA Spor Kulüpleri'ni kutladı.

Bir İlki Başarıyla Gerçekleştirdik

Arıpınar, İBB'nin Türkiye'de bu ödülü kazanan ilk belediye olduğunu belirterek, "Fair Play, bir insanın vicdanıyla hareket etmesidir. Bu manevi değerlere herkesin sahip çıkması önemlidir," şeklinde konuştu.

Başarılar ve Vizyon

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Fair Play'in bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti. "Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda kazandığımız madalyalar, kulübümüzü Türkiye'nin en başarılı üç spor kulübünden biri yapmıştır," dedi.

Sporun Geleceği İçin Sürdürülebilir Politikalar

Keleş, 2000 yılından beri olimpiyatlarda 6. kez yer aldıklarını vurgulayarak, "Fair Play, sadece sahada değil, hayatın her alanında önemli bir değer. Bu bayrak, kulübümüzün değerlerini simgeliyor," şeklinde konuştu.

Ödül İle Birlikte Gelen İlham

Törenin sonunda İBB Spor Kulübü’ne Fair Play Şeref Bayrağı diploması takdim edildi ve bayrak göndere çekildi. Bu bayrak, kulübün onurlu spor anlayışının bir sembolü olacak.