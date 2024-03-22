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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler: 'Çekiliyorsa çekilsin'

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki maçın ardından eski Trabzonspor başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'ye sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 01:06
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler: 'Çekiliyorsa çekilsin'

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sert Sözleri

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

trabzonspor

Maçta yaşanan olaylarla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Trabzon'da Fenerbahçe ile karşılaştığımızda her zaman gerilim yaşandı. Seyircinin maçı germesi Trabzonspor'a fayda sağlamıyor, zarar veriyor. Fenerbahçeliler polis arabalarını ters çevirdi, bunu tasvip etmiyoruz." şeklinde konuştu.

"Trabzon'da Fenerbahçe'ye Alerji Var"

Hacıosmanoğlu, maçta yaşanan gerginliğin nedenini Fenerbahçe'nin 3. golünden önceki faule bağlayarak, "Trabzon'da zaten Fenerbahçe'ye karşı bir alerji var. Her şey provokasyon." dedi.

"Futbolcular Boksör Mü, Futbolcu Mu?"

Eski başkan, Fenerbahçe'nin provokasyon yaptığını iddia ederek, "Futbolcuların boksör gibi davranmasını anlamıyorum. Güvenlik görevlilerinin taraftarı etkisiz hale getirmesine neden yumruk atıyorsunuz? Oyuncuların sakat olduğu halde neden yedek kulübesine alındığını anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'ye En Büyük Darbeyi Ben Vurdum"

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'yi FETÖ ile suçlayarak, "FETÖ'nün en büyük darbesini ben vurdum. FETÖ ile siz kol kolaydınız." dedi.

"Ligden Çekiliyorsan Çekil!"

Trabzonspor'un eski başkanı, Fenerbahçe'nin ligden çekilme tehdidine cevap vererek, "Çekiliyorsanız çekilin, kim şampiyon olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Namussuz şampiyonluğun ne faydası var?" diye sordu.

"Iğrenç Bir Sezon"

Hacıosmanoğlu, konuşmasını "Böyle iğrenç bir sezon daha görmedim. Kul hakkı yiyerek şampiyon olmanın ne faydası var?" şeklinde noktaladı.

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