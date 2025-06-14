İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Başkanlığına Yeniden Seçildi

Çaykur Rizespor Kulübü, 94. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi ve İbrahim Turgut yeniden başkanlık görevine seçildi. Turgut, Çaykur Rizespor Altyapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kongrede tek listeyle seçimlere katıldı.

Turgut, yapılan oylarda alınan tüm oyları alarak güven tazelerken, genel kurulda önemli açıklamalarda bulundu. İlk yılındaki başarılarından bahseden Turgut, "Süper Lig'e yükselmeyi başardık. Geride kalan iki sezon boyunca ise ligde ilk 10'da yer aldık. Gelecek dönem hedeflerimizi güncelleyerek, kadro planlaması ve takviyelerle ligi daha üst sıralarda tamamlamak için mücadele edeceğiz," dedi.

Başkan Turgut, son dönemlerindeki başarılara dikkat çekerek, kulüp tarihindeki değişimlere yer verdi. "Birçok oyuncumuz, milli takımlarına davet edildi. Çaykur Rizespor tarihinde iki futbolcumuz aynı anda A Milli Takım formasını temsil etti," diyerek oyuncularının uluslararası başarılarını vurguladı.

Ayrıca, kulübün ekonomik durumuna da değinen Turgut, 2019-2024 döneminde hiç borçları olmadığını ve Süper Lig takımları arasında ekonomik anlamda beşinci sırada yer aldıklarını belirtti: "Bu başarı, sadece yönetimimizin başarısı değildir; Rize’ye gönül veren herkesin ortak eseridir. Biz büyük bir aileyiz, ve her geçen gün daha da güçleniyoruz."

Başkan, destekleri için teşekkürlerini ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Osman Aşkın Bak gibi destekçilere minnettar olduğunu ifade etti.

Teknik direktör İlhan Palut ile Görüşmeler Devam Ediyor

Kongre sonrası basın mensuplarına konuşan İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor’un birlik ve beraberlik içinde olduğuna dikkat çekti. "Önümüzdeki süreçteki birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Turgut, teknik direktör İlhan Palut ile devam eden görüşmeler hakkında, "İlhan hocamız ülkemizin değerli bir ismi. Görüşmelerimiz devam ediyor, umarım olumlu bir sonuca ulaşırız," sözlerini kullandı. Kadro çalışmaları hakkında da, teknik ekip ile planlamaların sürdüğünü belirtti.

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulunda, İbrahim Turgut (sol 5) yeniden başkanlığa seçildi. Turgut, Çaykur Rizespor Altyapı Sosyal Tesisleri'nde tek listenin yer aldığı 94. Olağan Genel Kurul'da, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulunda, İbrahim Turgut (sol 5) yeniden başkanlığa seçildi. Turgut, Çaykur Rizespor Altyapı Sosyal Tesisleri'nde tek listenin yer aldığı 94. Olağan Genel Kurul'da, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.