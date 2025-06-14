DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Başkanlığına Yeniden Seçildi

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut, 94. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkanlığa seçildi ve hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 15:11
İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Başkanlığına Yeniden Seçildi

İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Başkanlığına Yeniden Seçildi

Çaykur Rizespor Kulübü, 94. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi ve İbrahim Turgut yeniden başkanlık görevine seçildi. Turgut, Çaykur Rizespor Altyapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kongrede tek listeyle seçimlere katıldı.

Turgut, yapılan oylarda alınan tüm oyları alarak güven tazelerken, genel kurulda önemli açıklamalarda bulundu. İlk yılındaki başarılarından bahseden Turgut, "Süper Lig'e yükselmeyi başardık. Geride kalan iki sezon boyunca ise ligde ilk 10'da yer aldık. Gelecek dönem hedeflerimizi güncelleyerek, kadro planlaması ve takviyelerle ligi daha üst sıralarda tamamlamak için mücadele edeceğiz," dedi.

Başkan Turgut, son dönemlerindeki başarılara dikkat çekerek, kulüp tarihindeki değişimlere yer verdi. "Birçok oyuncumuz, milli takımlarına davet edildi. Çaykur Rizespor tarihinde iki futbolcumuz aynı anda A Milli Takım formasını temsil etti," diyerek oyuncularının uluslararası başarılarını vurguladı.

Ayrıca, kulübün ekonomik durumuna da değinen Turgut, 2019-2024 döneminde hiç borçları olmadığını ve Süper Lig takımları arasında ekonomik anlamda beşinci sırada yer aldıklarını belirtti: "Bu başarı, sadece yönetimimizin başarısı değildir; Rize’ye gönül veren herkesin ortak eseridir. Biz büyük bir aileyiz, ve her geçen gün daha da güçleniyoruz."

Başkan, destekleri için teşekkürlerini ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Osman Aşkın Bak gibi destekçilere minnettar olduğunu ifade etti.

Teknik direktör İlhan Palut ile Görüşmeler Devam Ediyor

Kongre sonrası basın mensuplarına konuşan İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor’un birlik ve beraberlik içinde olduğuna dikkat çekti. "Önümüzdeki süreçteki birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Turgut, teknik direktör İlhan Palut ile devam eden görüşmeler hakkında, "İlhan hocamız ülkemizin değerli bir ismi. Görüşmelerimiz devam ediyor, umarım olumlu bir sonuca ulaşırız," sözlerini kullandı. Kadro çalışmaları hakkında da, teknik ekip ile planlamaların sürdüğünü belirtti.

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulunda, İbrahim Turgut (sol 5) yeniden başkanlığa...

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulunda, İbrahim Turgut (sol 5) yeniden başkanlığa seçildi. Turgut, Çaykur Rizespor Altyapı Sosyal Tesisleri'nde tek listenin yer aldığı 94. Olağan Genel Kurul'da, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulunda, İbrahim Turgut (sol 5) yeniden başkanlığa...

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulunda, İbrahim Turgut (sol 5) yeniden başkanlığa seçildi. Turgut, Çaykur Rizespor Altyapı Sosyal Tesisleri'nde tek listenin yer aldığı 94. Olağan Genel Kurul'da, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Devam Ediyor
2
Kocaeli'de Off-Road Tutkunları 3. Gebze Festivali'nde Buluştu
3
Eskişehir'de Paraşüt ve Model Uçak Festivali Rüzgarı
4
Galatasaray, Bolu'ya Geldi: Ziraat Türkiye Kupası Maçı Öncesi Hazırlıklar Başladı
5
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda!
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Medya Günü Etkinliği: 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlıkları Başladı
7
İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi