İbrahim Üzülmez'i üzen gelişme!

Transfer döneminin parlayan yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren Pendikspor, ligdeki kritik virajda istediği sonuçları elde edememenin sıkıntısını yaşıyor. İvo Vieira’nın ardından takımın başına geçen İbrahim Üzülmez ile de beklenen çıkışı yapamayan Kırmızı-Beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamla ikinci maçında da puanla tanışamadı. Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Kadıköy’de galibiyet arayan Pendikspor, maçta öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü maç sonuna taşıyamadı.





İTİRAZI SONUCU İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E KIRMIZI KART

Pendikspor, İbrahim Üzülmez yönetimindeki maçtan sonra 26 puan barajını geçemeyerek hüzünle sahasını terk etti. Maç içindeki itirazları sonucu kırmızı kart gören Üzülmez’in, bu durumdan ötürü 2 maçlık bir ceza alacağı öngörülüyor.