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İbrahim Üzülmez'i üzen gelişme!

Pendikspor’un düşme potasında mücadele verdiği bu zorlu süreçte, İbrahim Üzülmez yönetimindeki ikinci karşılaşmadan da umduğunu bulamayarak sahadan üzgün ayrıldı. Ardı ardına beşinci defa mağlubiyetle tanışan Pendik temsilcisi, topladığı 26 puan ile tehlike bölgesinden çıkamadı.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:49
İbrahim Üzülmez'i üzen gelişme!

Transfer döneminin parlayan yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren Pendikspor, ligdeki kritik virajda istediği sonuçları elde edememenin sıkıntısını yaşıyor. İvo Vieira’nın ardından takımın başına geçen İbrahim Üzülmez ile de beklenen çıkışı yapamayan Kırmızı-Beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamla ikinci maçında da puanla tanışamadı. Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Kadıköy’de galibiyet arayan Pendikspor, maçta öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü maç sonuna taşıyamadı.

ibrahim üzülmez

İTİRAZI SONUCU İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E KIRMIZI KART

Pendikspor, İbrahim Üzülmez yönetimindeki maçtan sonra 26 puan barajını geçemeyerek hüzünle sahasını terk etti. Maç içindeki itirazları sonucu kırmızı kart gören Üzülmez’in, bu durumdan ötürü 2 maçlık bir ceza alacağı öngörülüyor.

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