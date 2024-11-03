IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da Başlayacak

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen "Avrupa Futsal Şampiyonası", 5 ülke takımının katılımı ile yarın Antalya'da gerçekleşecek.

Ev Sahibi Türkiye ve Katılımcı Ülkeler

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek. Şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın futsal takımları da katılacak.

İlk Gün Maçları

Turnuvanın ilk gününde Türkiye ile İspanya, ayrıca Ukrayna ile İtalya arasında karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Final ve Sıralama Maçları

Grup maçlarının sona ermesinin ardından 10 Kasım'da final ve sıralama maçları yapılacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final maçı ise saat 16.00'da başlayacak.

Başkan Ayhan Yıldırım'ın Açıklamaları

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 5 ülkenin katılacağı bu organizasyona ev sahipliği yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.