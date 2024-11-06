IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da Devam Ediyor

IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya’da devam ediyor.

Türkiye'nin Mücadelesi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya da yer alıyor. Şampiyonanın üçüncü maçında Türkiye, Ukrayna ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Türkiye, ikinci yarıda kalesinde daha fazla gol gördü ve maçtan 5-1 mağlup ayrıldı. Türkiye’nin tek golü ise Serkan Dayangaç tarafından kaydedildi.

Gelecek Maçlar

Türkiye, 8 Kasım'da İtalya ile karşılaşacak. Bugün oynanan diğer maçta ise İngiltere, İtalya’yı 6-0’lık skorla mağlup etti.

Finallerin Tarihi

Şampiyonada grup maçlarının ardından 10 Kasım'da final ve sıralama mücadeleleri yapılacak.