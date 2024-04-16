Icardi'den Fenerbahçeli rakibi Dzeko'ya manidar gönderme

Gol krallığı yarışı sürüyor! Dzeko'ya yapılan gönderme herkesi şaşırttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DZEKO'YA GÖNDERME

Sarı kırmızılı takım Süper Lig 32. haftasında zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Alanyaspor karşılaşmasında 4-0'lık galibiyetle evine dönen Galatasaray şampiyonluk hedefine yaklaşıyor. Takımın en gözde isimlerinden Icardi ise maç sonrasında önemli açıklamalar yaptı.





Icardi maç sonrasında şu sözleri söyledi; 'İlk yarı rahat çıktık ancak gol bulamadık. Devre arasında konuşup farklı bir düşünceyle golleri bulabildik. En iyi sezonlarımdan birindeyim ama yüzde yüzde değildim bütün sezon. Elimden geldiği kadar takım için çabalıyorum. Gol krallığı istediğim bir şey ancak Galatasaray'ın şampiyonluğu önceliğim. Taraftarda çok güzel bir sevgi var takıma ve bana. Bize aşka bakıyorlar, her yerde takip ediyorlar. Mutluluk verici. Desteklerinin devamını istiyoruz, böyle bize de enerji veriyorlar.'