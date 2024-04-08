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Icardi'den Süper Kupa maçı sonrası ezeli rakibine manidar gönderme!

Galatasaray Futbol Kulübü'nün golcü oyuncusu Mauro Icardi, yaptığı yeni paylaşımla bir kez daha gündem olmayı başardı! Sosyal medya hesabından bir aslan görseli paylaşan Icardi, rakibine gönderme yaptı.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:18
Icardi'den Süper Kupa maçı sonrası ezeli rakibine manidar gönderme!

Ziraat Türkiye Kupası’nda artık çeyrek final heyecanı başladı! Fenerbahçe ile maçının ardından Ankaragücü yarı finale yükselirken, Mauro Icardi yine gündem olacağı bir paylaşım yaptı. 

Süper Lig’deki kıyasıya mücadelenin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nda da maçlar tam gaz devam ediyor! Ligde Fenerbahçe, 2 puan ile zirvedeki Galatasaray’ın hemen arkasında yer alırken, şampiyonluk mücadelesi de sürdü. Dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe, istediği performansı sergileyemezken Ankaragücü’ne 3-0 yenildi. Bu sonuç sonrası Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takım oldu. Yaşanan maçın ardından ise Galatasaray’ın olaylı futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü’ne 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’yi kızdıracak bir paylaşım yaptı. 

Gülümseyen aslan! 

Ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı göndermeli bir paylaşımda bulunan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından gülümseyen bir aslan görseli paylaştı. Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü’ne kaybettiği maçın üzerine gelen paylaşım, Fenerbahçelileri kızdırdı. İşte Icardi'nin o paylaşımı:

mauro icardi

İki ezeli rakip arasında gerilim sürüyor! 

Öte yandan Icardi, geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe’yi hedef alan paylaşımlar yapmıştı. Hatta öyle ki açıklamalarında da "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" ifadelerini kullanıp son şampiyonluğun görselini paylaşmıştı. Daha önce Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüleri üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi hedef alan Icardi, bu paylaşımıyla da spor dünyasının gündemine oturmayı başardı. 

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