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Icardi'nin cezası belli oldu: 3 büyüklerden tepki yağdı

Icardi'nin cezası belli oldu! İşte Icardi'ye ilişkin son dakika haberleri...

Yayın Tarihi: 26.02.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 18:59
Icardi'nin cezası belli oldu: 3 büyüklerden tepki yağdı

Türk futbolunda son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, MKE Ankaragücü ile oynanan maçta rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı. PFDK, Icardi'yi 1 resmi müsabakadan men ve 19.500 TL para cezasına çarptırdı. Ancak dikkat çeken bir detay, Icardi'nin cezasında "haksız tahrik" indirimi uygulanarak cezanın 1 maça düşürülmesiydi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 41/1-a maddesine göre hakaret suçu işleyen futbolculara genellikle 2 ila 5 maç arasında ceza verilirken, PFDK, Icardi'nin cezasında FDT'nin 12. maddesinde yer alan "Haksız tahrik" maddesini uygulayarak indirim yapma kararı aldı. Bu maddede, "Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir." ifadeleri bulunuyor.

Mauro Icardi'nin Cezası Onaylandı

Ancak, Tahkim Kurulu, PFDK'nın kararını inceledikten sonra Icardi'nin cezasını onadı. Bu gelişme sonrasında, Icardi'nin önümüzdeki Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

Mauro Icardi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada suçsuz olduğunu savunarak, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum." şeklinde konuştu.

Bu gelişmelerle birlikte, Galatasaray taraftarları ve futbol kamuoyu, Icardi'nin Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği konusunda belirsizlik içinde beklemeye devam ediyor.

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