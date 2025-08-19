DOLAR
40,89 -0,02%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.392,24 -0,27%
BITCOIN
4.692.879,22 1,31%

Iga Swiatek Cincinnati Masters Şampiyonu: Paolini'yi 7-5, 6-4 Yendi

Cincinnati Masters tek kadınlar finalinde Iga Swiatek, Jasmine Paolini'yi 7-5, 6-4 mağlup ederek Cincinnati'deki ilk ve Masters 1000'de 11. şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:01
Iga Swiatek Cincinnati Masters Şampiyonu: Paolini'yi 7-5, 6-4 Yendi

Iga Swiatek Cincinnati Masters'ta Şampiyon

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, 3 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini karşılaştı.

Maç Özeti

Swiatek, 1 saat 49 dakika süren mücadelede setleri 7-5 ve 6-4 kazandı ve maçı 2-0 galip tamamladı.

Bu sonuçla Swiatek, Cincinnati'deki ilk şampiyonluğunu elde ederken, kariyerindeki Masters 1000 turnuvalarındaki 11. şampiyonluğunu kaydetmiş oldu.

Turnuva Notu

Tek erkeklerde ise İspanyol Carlos Alcaraz, finalde rakibi İtalyan Jannik Sinner'in ilk sette maçtan çekilmesiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dorgeles Nene İstanbul'da: Fenerbahçe'nin Transfer Gündemi
2
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Kadrosunu Güncelledi: Ndidi ve Taylan Kadroda
3
Iga Swiatek Cincinnati Masters Şampiyonu: Paolini'yi 7-5, 6-4 Yendi
4
UEFA Konferans Ligi: Başakşehir 1-1 Viking (İlk Yarı)
5
Wagner Pina: "3 puan her zaman 3 puandır" | Trabzonspor 1-0
6
Okçuluk Türkiye Kupası 3. Ayağı Samsun'da Heyecanla Devam Ediyor
7
Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i Transfer Etti

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme