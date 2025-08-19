Iga Swiatek Cincinnati Masters Şampiyonu: Paolini'yi 7-5, 6-4 Yendi

Iga Swiatek Cincinnati Masters'ta Şampiyon
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, 3 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini karşılaştı.
Maç Özeti
Swiatek, 1 saat 49 dakika süren mücadelede setleri 7-5 ve 6-4 kazandı ve maçı 2-0 galip tamamladı.
Bu sonuçla Swiatek, Cincinnati'deki ilk şampiyonluğunu elde ederken, kariyerindeki Masters 1000 turnuvalarındaki 11. şampiyonluğunu kaydetmiş oldu.
Turnuva Notu
Tek erkeklerde ise İspanyol Carlos Alcaraz, finalde rakibi İtalyan Jannik Sinner'in ilk sette maçtan çekilmesiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.