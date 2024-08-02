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Iga Swiatek Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:13
Iga Swiatek Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, kadınlar tek kategorisinde önemli bir başarı elde ederek bronz madalya kazandı.

Bronz Madalya Mücadelesi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen kadınlar tek bronz madalya mücadelesinde, Swiatek, Slovak tenisçi Anna Karolina Schmiedlova ile karşı karşıya geldi.

Iga Swiatek, müthiş bir performans sergileyerek rakibini 6-1 setlerle 2-0 mağlup etmeyi başardı ve böylece olimpiyat tarihindeki bronz madalya sevinciyi yaşadı.

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