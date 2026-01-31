Iğdır FK 0-0 Manisa FK — Koçak: Maçın hakkı 3 puandı

Trendyol 1. Lig 23. haftasında Iğdır FK ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı. Kenan Koçak maçın 3 puanı hak ettiğini, Abidin Çakmak ise 1 puanı kutladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:17
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Iğdır FK ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın genel görünümü

Ev sahibi ekip maçı uzun bölümlerde kontrol etti ancak golü bulamayınca sahadan puanla ayrıldı. Karşılaşmada Iğdır FK 21 şut üretirken, rakip takımın şut adedi 1 oldu; maç 0-0 sonuçlandı.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak

"Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi, 21 şut, karşı takım 1 şut. Gol beklentimiz yaklaşık 2, rakibin 0.04, maçın gidişatı da öyleydi. İstediklerimizin çoğunu bu şartlarda gerçekten sahaya yansıttık. Çok gol pozisyonuna girdik maalesef değerlendiremedik. Çok pozisyonlar ürettik, değerlendiremedik. Rakibin sanırım bir duran toptan bir pozisyonu vardı. Onun haricinde tamamen oyun kontrolü bizdeydi. Takımım için üzgünüm, kaybedilen 2 puan var, oyunun hakkı tamamen 3 puandı. Oyuncularım için üzgünüm ama daha yaklaşık 2-3 gündür beraberiz. Çalışacağız, gelişeceğiz. Bu tür domine ettiğimiz maçları da lehimize çevirmesini öğrenmemiz lazım. Maalesef bunu lehimize çeviremedik ama sanırım bu kısa sürede doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Maçı analiz edip artık önümüze bakacağız ve gerekli puanları, gerekli başarıları hep beraber elde edeceğimize sonsuz, yürekten inanıyorum"

Manisa FK Teknik Sorumlusu Abidin Çakmak

"İyi maç oldu, iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum"

Her iki teknik direktörün açıklamaları, maçın kontrolü, pozisyon üretimi ve alınan sonucun takımlar açısından değerlendirilmesine ışık tuttu.

