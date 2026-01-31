Osman Aşkın Bak, Iğdır'ın Yeni 6 Bin Kapasiteli Stadyumunu Açtı

Törene bakanlar, milletvekili ve çok sayıda vatandaş katıldı

Iğdır’da yapımı tamamlanan şehir stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Iğdırspor Alagöz Holding Başkanı Cantürk Alagöz ile çok sayıda davetli ve vatandaşın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Iğdır için özel bir gün olduğunu belirterek, süreç boyunca yapılan destek ve işbirliğine dikkat çekti. Bakan Bak, stadyumun yaklaşık 6 bin kapasiteye sahip butik bir eser olarak şehre kazandırıldığını ifade etti ve Iğdırspor’un BAL’dan başlayarak şehirle bütünleşerek yükselişinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Bakan, özellikle altyapı ve tesis yatırımlarının, getirilen teknik heyetlerin ve yürütülen çalışmaların şehre dinamizm kazandırdığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı’nın spor geçmişinin ve gençlik çalışmalarındaki yaklaşımının büyük avantaj sağladığını belirtti.

Yatırımların süreceği mesajı

Bakan Bak, Türkiye’de spor tesislerinde bir dönüşüm yaşandığını; 40’a yakın stadyumun tamamlandığını ve ülkenin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı İtalya ile birlikte organize edecek kapasiteye ulaştığını belirtti. Türkiye’nin UEFA ve FIFA standartlarında dünyanın en modern stadyumlarına sahip bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Stadyum açılışının ardından Bakan Bak, Iğdır için planlanan diğer yatırımlara da değindi: yarı olimpik yüzme havuzu, inşaatı devam eden çok amaçlı spor salonu, yapılan halı sahalar ve gelecekte hayata geçirilecek diğer spor tesisleriyle gençlik merkezleri. Bakan, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spora yönlendirmek olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Iğdırspor’un altyapısına dikkat çeken Bakan Bak, burada U12’den U19’a kadar altyapı takımlarının bulunduğunu ve yaklaşık 150 sporcunun yer aldığı diğer branşlarda, özellikle basketbolda önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Yatırımların devam edeceğini ve yapılan talepler doğrultusunda projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Bak ayrıca Türkiye’nin kazandığı ve düzenlediği önemli spor organizasyonlarını sıraladı: Konya’da İslami Dayanışma Oyunları, İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin İstanbul’da oynanacağı; 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın İtalya ile birlikte Türkiye tarafından organize edileceği; voleybolda Avrupa Şampiyonası ve güreş, karate, taekwondoda dünya ve Avrupa şampiyonalarının ülkemizde düzenleneceğini aktardı.

Törenin ardından Bakan Bak ve beraberindeki heyet, stadı gezerek futbolseverleri selamladı. Günün programında yer alan Iğdır FK - Manisa FK maçını izleyen konuklar, yeni stadyumda maçı takip etti. Bakan Bak, emeği geçen herkese teşekkür etti ve stadyumun şehre hayırlı olmasını diledi.

