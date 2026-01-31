Kostas Sloukas, EuroLeague 25. Haftasının MVP'si

Panathinaikoslu Kostas Sloukas, ASVEL karşısında 26 sayı ve 9 asistle 36 verimlilik puanı elde ederek EuroLeague 25. haftanın MVP'si seçildi.

Panathinaikos'un ASVEL deplasmanındaki galibiyetinde yıldızlaştı

EuroLeague 25. haftasının sonunda Kostas Sloukas, haftanın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Fransa deplasmanında ASVEL'i 79-78 mağlup ettiği maçta önemli bir performans sergileyen Yunan basketbolcu, müsabakada 26 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.

36 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü kazanmış oldu.

