Iğdır FK 1-1 Sivasspor: Üzülmez ve Altıparmak'ın değerlendirmesi

Iğdır FK ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı; Üzülmez ve Altıparmak maçın pozisyonları, alınan puan ve devre arası planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:51
Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası her iki teknik direktör de maçın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez

Üzülmez, maç boyunca takımının gole yakın çok sayıda pozisyon ürettiğini ancak değerlendirme sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti:

"İstatistiklere baktığınız zaman 24, 25’e yakın gol pozisyonumuz var. 10, 12’ye yakın attığımız korner, rakibin korneri yok. Bu kadar baskı, bu kadar emek, bu kadar çaba, girdiğimiz pozisyonları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşadığımız bir maç. Hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarda kanat organizasyonlarında, kanat varyasyonlarında çok iyi olmamız gerektiğini söylemiştik oyuncularımıza. Bugün çok basit bir gol yedik, oyunun başlangıcında bu kadar basit gol yediğiniz zaman rakibin de direnci biraz daha artıyor. O yediğimiz golden sonraki oyuncularımın saha içerisinde verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Daha kendimizi yukarıya çekmek için devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Eksiklerimiz var. Devre arası geldi, devre arasında da bu eksiklerimizi en iyi şekilde gidermemiz gerekiyor ki biraz bizim de rakiplerle ikinci yarıda o çetin mücadelenin içerisinde olabilmek için, ikinci yarıda yapacağımız takviyelerle beraber bu camiayı sonuna kadar bu yarışın içerisinde tutmak istiyorum"

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak

Altıparmak, alınan bir puanın değerine vurgu yaparken rakibin oyunu ve maçtaki kritik anlara dair değerlendirmede bulundu:

"Belki de ligin en zor deplasmanından biriydi. Alınan bir puan kağıt üzerinde tabi çok iyi ama maçın geneline baktığımızda biz rakibimizin nasıl oynayacağını, neler yapacağını iyi biliyorduk. Özellikle tamamen sol taraftan oynanan veya defansın arkasına atılan toplarla geldiklerini, özellikle maçın ilk yarısında bunu çok iyi uyguladık, öne geçtik. Öne geçtikten sonra yüzde 100 bir pozisyonumuz vardı, maçı 2-0’a getirmiş olsaydık çok daha farklı dönebilirdik ama rakipte özellikle topa sahip olduktan sonra çok kaliteli, çok iyi oyuncular var. Çok da iyi oynadılar. Bizi açmak adına her şeyi denediler. Bizim tek üzüldüğümüz taraf yediğimiz goldü. Maç 1-1 bitti. Rakibimiz özellikle maçın ikinci yarısında çok daha fazla üzerimize geldi. Mağlup olmanın da etkisiyle golü bulduktan sonra daha fazla geldiler. İşte o aradaki o açıklardan belki biz yararlanabilirdik ama bir puan aldık. Bizim için her puan çok önemli. Artık ligin ilk yarısının son maçını oynayacağız, ondan sonra devre arası girecek. Sonrasına bakacağız ama buradan alınan bir puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum"

Maç sonucu: Iğdır FK 1-1 Sivasspor

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

