Iğdır FK Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Iğdır FK, Erzurumspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:24
Iğdır FK Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Iğdır FK, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanacak olan Erzurumspor maçı için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak koordinasyon ve teknik çalışmalar yaptı. Antrenmanın sonunda ise çift kale maç gerçekleştirildi.

Iğdır temsilcisi, Erzurumspor ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 23 Şubat Pazar günü Erzurumspor ile...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 23 Şubat Pazar günü Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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