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Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Iğdır FK, Gençlerbirliği ile yapacağı maça hazırlıkları tamamlayarak güçlü bir performans sergileyecek.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:43
Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı için Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Takım, önemli maç için hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dar alanda pas, 5'e 2, taktik pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Maç Bilgileri

Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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