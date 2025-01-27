Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçının Hazırlıklarına Başladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklara başladı. Kulübün resmi açıklamasına göre, çalışmalar Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Takım Antrenmanlara Hızla Başladı

Hazırlık sürecinde, takım koşu ve dar alanda çift kale maç uygulamalarıyla güçlendirme çalışmalarına odaklandı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenmanlarda, yeni transferlerin de takıma katılması dikkat çekti.