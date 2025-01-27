DOLAR
35,74 -0,16%
EURO
37,49 -0,06%
ALTIN
3.141,7 1,22%
BITCOIN
3.546.062,65 5,47%

Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Iğdır FK, Gençlerbirliği ile 1 Şubat'ta oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı, yeni transferler takıma katıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:45
Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçının Hazırlıklarına Başladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklara başladı. Kulübün resmi açıklamasına göre, çalışmalar Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Takım Antrenmanlara Hızla Başladı

Hazırlık sürecinde, takım koşu ve dar alanda çift kale maç uygulamalarıyla güçlendirme çalışmalarına odaklandı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenmanlarda, yeni transferlerin de takıma katılması dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes, Yalovaspor'u Farklı Geçti: 110-83
2
Kasımpaşa 2-3 Atakaş Hatayspor: İlk Yarıda Heyecan Dolu Anlar
3
Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hakemlik Yapacak
4
Şanlıurfalı Abdullah'ın Fenerbahçe Hayali Gerçekleşti
5
Sakaryaspor, Burak Çoban'ı Transfer Etti
6
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı